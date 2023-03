Lee forza i tempi Nel mirino ha Scafati

Missione Scafati. Ieri i giocatori della Pallacanestro Reggiana hanno avuto un giorno di riposo dopo essersi allenati sia lunedì che martedì, mentre Marcus Lee (nella foto) – alle prese con l’infortunio alla schiena – ha rinunciato al ‘day off’ per proseguire con le terapie e gli esercizi di recupero. Il lungo americano si è fermato contro Trieste per una ‘distorsione lombare’ che l’ha costretto a lasciare il campo dopo appena 45 secondi dal suo ingresso. Un movimento innaturale che lo ha tolto di mezzo in una delle gare più importanti della stagione, vinta nonostante la sua assenza e grazie anche alla super prestazione di Hopkins sotto le plance. Adesso Lee dovrà proseguire con un percorso di recupero ad hoc e poi, a metà della prossima settimana, sarà rivalutato. Nel mirino c’è la partita contro la Givova di domenica 2 aprile, giustamente considerata come una sorta di ‘spareggio salvezza’, perché probabilmente è proprio sulla squadra di coach Sacripanti (oltre che su Napoli…) che i biancorossi dovranno fare la ‘corsa’. Questo perché gli scontri diretti con Verona sono ormai andati (due sconfitte in altrettante partite) e perché anche la differenza canestri (si parte dal -2 dell’andata) lascia aperto più di uno spiraglio. È quindi facile comprendere come lo staff – pur essendo concentrato su Venezia, dove giocherà Burjanadze – punti molto sullo scontro con il club del presidente Longobardi. I lunghi tentacoli di Lee sarebbero davvero importantissimi per contrastare un avversario che ha grande fisicità potendo contare su Thompson (8,1 punti e 7,4 rimbalzi in 21’) Okoye (13,6 punti e 5,1 rimbalzi in 29’) e Pinkins (13 pt e 7 rimbalzi in 31’) anche se quest’ultimo è in forte dubbio. L’ala classe ’93 è alle prese con un problema alla caviglia e Scafati sta pensando di tesserare Martin Krampelj che in estate ha svolto tutta la preparazione con la Pallacanestro Reggiana, andando anche vicino a strappare un ingaggio prima che si virasse su Dj Funderburk. Allarme completamente rientrato invece per Anim. La guardia della Unahotels aveva subito un duro colpo al quadricipite della gamba sinistra sabato a Trieste ed era stato costretto ad uscire alcuni minuti facendo poi ritorno in campo e riuscendo anche a piazzare la tripla che ha chiuso ogni discorso. Senglin deve dosare un po’ gli sforzi per un affaticamento affiorato nel match contro Verona. Per il play-guardia il punto ‘critico’ è il flessore della gamba destra. Nulla di preoccupante, ma vista la sua importanza la prudenza è assolutamente d’obbligo.

Francesco Pioppi