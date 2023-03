Lee ha cambiato faccia al mondo biancorosso

Nate REUVERS (28 minuti, 68 da 2, 24 t.l., 9 rimbalzi, 14 punti). Finalmente affronta la gara con la giusta intensità e va a rimbalzo con tempismo (due tap-in schiacciati da applausi). Una delle migliori prove da quando è a Reggio. Era ora. Voto 7,5.

Sacar ANIM (31 minuti, 26 da 2, 25 da 3, 12 t.l., 3 rimbalzi, 4 assist, 11 punti) È il giocatore più utilizzato perché mette canestri in momenti importanti e soprattutto perché difende forte su tutti gli esterni di Pancotto. Prova solida ed efficace per il buon ‘Sac’ che smazza anche 4 assist. Bravo. Voto 7.

Arturs STRAUTINS (16 minuti, 23 da 2, 01, 46 t.l., 5 rimbalzi, 8 punti) Segnali di vita dal pianeta Strautins e anche da Sakota che finalmente gli concede un po’ di fiducia dopo i 3 minuti con Verona. Voto 6,5.

Mikael HOPKINS (16 minuti, 02 da 2, 12 da 3, 22 t.l., 3 rimbalzi, 1 stoppata, 5 punti). Parte in quintetto come ala grande e porta a casa una sufficienza piena perché - pur non brillando - trova il modo di rendersi utile alla squadra e non si tira indietro quando c’è da usare la clava. In crescita Voto 6.

Marcus LEE (23 minuti, 23 da 2, 56 tl, 8 rimbalzi, 4 stoppate, 9 punti) Con lui in campo gli avversari sono terrorizzati quando devono andare a tirare vicino a canestro (4 stoppate). È qui da appena due partite ma ha già cambiato l’universo difensivo biancorosso. Ci viene da dire che se fosse arrivato anche solo un mesetto prima… Pazienza, avanti così. Voto 7,5.

Osvaldas OLISEVICIUS (24 minuti, 25 da 2, 04 da 3, 1 rimbalzo, 4 punti). Fa cilecca da tre, ma non fa danni e gioca per la squadra (3 assist) Voto 6.

Andrea CINCIARINI (28 minuti, 24 da 2, 15 da 3, 22 tl, 3 rimbalzi, 2 perse, 3 assist, 9 punti). Non è brillante e si vede, ma non s’intestardisce come altre e volte alla fine spreme quel che può da un fisico in riserva sparata. Voto 6

Michele VITALI (8 minuti, 1 rimbalzo) Troppo poco per essere giudicato, ma vederlo in campo dà morale n.g.

Jeremy SENGLIN (14 minuti, 13 da 2, 45 da 3, 7 rimbalzi, 14 punti). In dubbio fino all’ultimo per un problema al flessore, veste i panni di Superman e trascina la squadra alla vittoria a suon di triple e giocate di energia (7 rimbalzi). Quando in campo guida lui la squadra vola. Voto 8.

Momo DIOUF (12 minuti, 33 da 2, 01 t.l., 3 rimbalzi, 6 punti) Parte in quintetto e parte bene. Prova di sostanza. Voto 6,5 Francesco Pioppi