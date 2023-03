Lee: niente dolore ma non si allena Con Scafati lui o Burjanadze?

di Francesco Pioppi

Si abusa molto spesso di espressioni come ‘ultima spiaggia’ o ‘finale anticipata’ quando un evento sportivo ha un’importanza rilevante anche se poi – tutto sommato – lascia ancora aperto altri spiragli. Non è però il caso della sfida tra la Pallacanestro Reggiana e Scafati che andrà in scena domenica alle 17,30 al PalaBigi. Certo, qualsiasi risultato dovesse uscire dal cilindro, Cinciarini e compagni non sarebbero ancora condannati alla retrocessione dalla matematica, ma lasciare ai campani altri due punti e il doppio vantaggio negli scontri diretti (già andati in fumo con Verona) suonerebbe – sportivamente parlando – come una condanna a morte. Per questo motivo lo staff medico le sta provando un po’ tutte per rimettere in sesto Marcus Lee che però, al momento, non ha ancora ripreso ad allenarsi con i compagni. Il giocatore non avverte più il forte dolore alla zona lombare che lo ha bloccato nel match con Trieste del 18 marzo, ma è molto lontano dall’essere pienamente ristabilito. Questo significa che anche se dovesse provare a stringere i denti per dare una mano ai compagni, il suo minutaggio sarà probabilmente molto limitato. Verrebbe da dire ‘meglio poco che niente’ visto che l’impatto dei suoi tentacoli – soprattutto in fase difensiva – potrebbe comunque rivelarsi decisivo in una gara in cui coach Sakota dovrà pensare, in primis, a come imbrigliare l’attacco di Logan, Okoye e compagni. Tanto per arrivare al dunque, potrebbero essere sufficienti anche solo 12-15 minuti di ‘Marcus Lee alla Marcus Lee’ per girare l’inerzia difensiva della gara a favore della Unahotels e permetterle di arrivare al traguardo a braccia alzate. Vedremo se il ‘pivottone’ ex Cremona potrà almeno dare una mano oppure se lo staff sarà costretto ad utilizzare Beka Burjanadze che, pur essendo un guerriero nato, non è affatto la stessa cosa e non ricopre nemmeno lo stesso ruolo.

Una spinta forte dovrà arrivare certamente dal pubblico di casa, chiamato a stringere i denti e a ‘sopportare’ quella che potrebbe essere una partita ‘sporca’ e magari non spettacolare, vista la posta in palio e la relativa tensione. Sarà fondamentale, oltre a portare a casa la vittoria, riuscire a ribaltare anche la differenza canestri. Lo scorso 27 novembre finì 61 a 59 per la Givova al termine di quella che può essere considerata una delle partite di pallacanestro più brutte dell’ultimo decennio in Serie A. Fare meglio, almeno dal punto di vista tecnico, non dovrebbe essere difficile. Le prevendite sono già attive sia allo ‘StoRe’ di piazza Prampolini che nella sede di via Martiri della Bettola (oggi e domani dalle 17 alle 19) e poi domenica ci saranno anche i botteghini di via Guasco aperti dalle 16,15. Sarà la volta del ‘Grissin Bon Day’, con l’azienda della famiglia Bernardelli – storico sponsor biancorosso - che omaggerà tutto il pubblico con i propri snack. Speriamo che chi va in campo li faccia andare di traverso.