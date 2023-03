Lee si ferma almeno per 10 giorni

"Pallacanestro Reggiana comunica che l’atleta biancorosso Marcus Lee (nella foto), a seguito dell’infortunio alla schiena occorso durante la sfida contro Trieste di sabato scorso, è stato sottoposto ad esami strumentali a Villa Salus e successivamente ad un controllo clinico da parte dello staff medico reggiano, che ha diagnosticato una distorsione lombare. L’atleta ha già iniziato il percorso riabilitativo e verrà rivalutato tra circa 10 giorni".

Tradotto: il nuovo pivot dell’Unahotels non potrà esserci sicuramente per la trasferta di domenica a Venezia (palla a due alle 18) ma si spera che le terapie a cui verrà sottoposto in questi giorni facciano effetto e possano quindi permettere al pivot di essere in campo il 2 aprile, nell’importantissima sfida salvezza contro Scafati.

Al momento non trapela grande ottimismo, ma in questi casi è impossibile fare previsioni attendibili.

Nel frattempo spazio a Beka Burjanadze che dovrà garantire fisicità e temperamento nel ruolo di ala, con Hopkins che tornerà a giocare stabilmente da ‘cinque’ dividendosi i minuti con Diouf.

La prevendita per la prossima gara interna della Unahotels (domenica 2 aprile alle 17,30 contro la Givova Scafati, appunto) è già attiva. I tagliandi sono in vendita allo ‘stoRE’ di piazza Prampolini, aperto il martedì, venerdì e sabato dalle 10 alle 19 e nella mattinata delle domenica della partita dalle 10 alle 13. Oppure anche in sede, in via Martiri della Bettola 47 (dal lunedì al venerdì dalle 17 alle 19, esclusi i giorni della gara e le festività) oltre che online sul portale Vivaticket e alla biglietteria del PalaBigi il giorno della partita, da un’ora e quindici minuti prima della palla a due.

Francesco Pioppi