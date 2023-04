Lele Adani col pigiama granata "Gran lavour, adesa töt a festegèr"

Tra i primi a complimentarsi con la Reggiana c’è un figlio della nostra provincia: Lele Adani da San Martino in Rio. Con tanto di pigiama a tinte granata, l’ex difensore ha usato il dialetto reggiano per i personali elogi alla ‘Regia’. Questo il contenuto del video: "La ‘Regia’ è tornata in Serie B. E alóra se go da dir mé? Che cla promosioun chè l’è töta meriteda. Perché? Perché a gom avù zög e maroun, testa èlta e pèt in föra. Come la gint ed Rez. Som grand e l’è giöst festegèr, almeno per un mèis. A m’arcmand an! Per un mèis! A iom vint al campionet, gran lavour. Ciao ragàz!". Ed ecco la traduzione: "La ‘Regia’ è tornata in Serie B. Allora cosa devo dire io? Che questa promozione è tutta meritata. Perché? Perché abbiamo avuto gioco e maroni, testa alta e petto in fuori. Come la gente di Reggio. Siamo grandi ed è giusto festeggiare, almeno per un mese. Mi raccomando eh! Per un mese! Abbiamo vinto il campionato, grande lavoro. Ciao ragazzi!". Al messaggio segue una foto celebrativa dei giocatori granata con la lettera ‘B’, e con la canzone Sogni di rock ‘n’ roll di un altro reggiano, Luciano Ligabue, e con la scritta "viva el fùtbol", marchio di fabbrica di Adani nelle sue considerazioni calcistiche. Il profilo ufficiale della Reggiana ha condiviso il suo messaggio, scrivendo: "Brèv!". Adani in carriera (ha vestito le maglie di Inter, Fiorentina e Nazionale) è stato anche compagno di squadra di Aimo Diana ai tempi del Brescia.

