L’Emilia chiama, Reggio risponde. Di casa nostra sei convocati su 18

Le selezioni regionali attingono sempre di più nella nostra provincia, che si conferma una delle più fertili per la crescita di talenti della pallacanestro.

Dopo le diverse convocazioni per i raduni Under 15 di Andrea Rinaldini e Susanna Cherubini, questa volta è il turno della categoria Under 14 e i colori reggiani fanno davvero la voce grossa.

Per l’allenamento della selezione emiliana della classe 2010, sono stati inseriti nella lista dei diciotto convocati ben sei atleti di casa nostra.

Si tratta di Matteo Biolchini (Basket Jolly), Riccardo Brioni e Edoardo Moscardini (Reggiolo), Milo Kotlar e Enrico Maestri (Pallacanestro Reggiana) e Alessio Luongo (Novellara); come riserva a casa è stato chiamato Emanuele Lolli (Basket Jolly).

I ragazzi svolgeranno un allenamento sotto gli occhi dei tecnici regionali al palasport di Zola Predosa in programma mercoledì 22 Novembre dalle 15.00 alle 16.30.

Subito dopo si alleneranno invece i ragazzi convocati per la selezione romagnola.

