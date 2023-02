L’Empoli cala il tris grazie a Zamparo e resta in corsa

In attesa del big match è la Virtus Entella a fare la voce grossa, portandosi a -1 dal 2° posto grazie al 3-0 casalingo all’Aquila Montevarchi: tra i liguri il gol del tris porta la firma di Zamparo. L’arciere non è l’unico ex granata a segno nella 28esima giornata, visto che Sbaffo regala tre punti alla Recanatese nel match interno con il Pontedera (1-0). La Carrarese sale al quinto posto grazie al 2-1 in rimonta all’Imolese, mettendo nel mirino un Ancona che riagguanta nel finale con Spagnoli un Olbia passato in vantaggio con uno splendido gol di Ragatzu. La Lucchese fa festa davanti al pubblico del "Porta Elisa" grazie al 3-0 alla Vis Pesaro, con tre reti tutte nella ripresa, mentre Diakite permette alla Torres di battere l’Alessandria. Pari esterno per la Fermana, che passa con Fischnaller sul campo del San Donato Tavarnelle per poi essere ripresa da Ubaldi. Terminano a reti inviolate Rimini-Siena e Gubbio-Fiorenzuola.