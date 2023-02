L’Entella in casa con l’Aquila

In attesa del big match di domani sera, scatta alle 14,30 la giornata numero 28 di Serie C. Nelle sfide del primo pomeriggio il Gubbio ospita un Fiorenzuola che cerca punti in chiave playoff, mentre a Rimini arriva il Siena; il San Donato Tavarnelle ospita una Fermana in ascesa, mentre a Sassari l’Alessandria fa visita alla Torres. Alle 17,30 cerca i 3 punti la Virtus Entella, attesa in casa dal fanalino Aquila Montevarchi; l’Ancona gioca davanti al pubblico amico con l’Olbia, mentre Pontedera e Vis Pesaro sono di scena sui campi di Recanatese e Lucchese.

Classifica: Reggiana 61, Cesena 57, Virtus Entella 53, Ancona 48, Gubbio 43, Carrarese e Pontedera 42, Siena 40, Rimini 37, Fiorenzuola e Lucchese 26, Fermana 35, Torres 30, Recanatese e Vis Pesaro 29, San Donato Tavarnelle 26, Alessandria 25, Olbia 24, Imolese 20, Aquila Montevarchi 19.