L’Entella ospita il San Donato, lunedì si gioca Ancona-Cesena

La Reggiana apre alle 14,30 il programma della 33ª giornata di Serie C insieme a Siena-Alessandria e alla sfida salvezza tra Aquila Montevarchi e Imolese, poi seguirà la sfida della Virtus Entella, che alle 17,30 ospita il San Donato Tavarnelle. Alla stessa ora il Gubbio riceve la Lucchese, mentre a Fermo va in scena la sfida tutta marchigiana con la Vis Pesaro; il Pontedera, dopo lo 0-0 coi granata nel turno infrasettimanale, gioca a Fiorenzuola, mentre Carrarese e Recanatese fanno visita, rispettivamente, a Olbia e Rimini. Lunedì alle 20,30 il posticipo tra Ancona e Cesena, quest’ultima non ancora tagliata fuori dal discorso promozione diretta.

CLASSIFICA: Reggiana 69, Virtus Entella 65, Cesena 63, Carrarese e Ancona 53, Gubbio 49, Siena e Pontedera 47, Lucchese 45, Rimini 43, Fermana 39, Fiorenzuola 38, Recanatese 36, Olbia e Torres 34, San Donato Tavarnelle 31, Alessandria e Vis Pesaro 30, Imolese 28, Aquila Montevarchi 27.