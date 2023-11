Lentigione a Castel Maggiore senza Formato: "Ci sarà da soffrire, ma vogliamo i tre punti"

La nona giornata del girone d’andata del campionato di Serie D vede oggi il Lentigione alle 14,30 a Castel Maggiore, sul campo del Progresso. Sulla carta parrebbe una gara più che abbordabile perché i bolognesi sono ultimi con 6 punti, mentre i reggiani sono al 14° posto con 9. Dunque la differenza non è enorme, ma va detto che i locali sanno anche vincere, visto che i 6 punti sono il frutto di due vittorie. Quel che è peggio è che al Lentigione mancherà il bomber Alberto Formato (6 gol ad oggi, senza giocare domenica scorsa), oltre al lungodegente Pari. Da squalifica rientrano invece Sabotic e Nappo.

Il Lentigione dalla sua ha un primato invidiabile: dei 9 punti, ben 7 li ha colti in trasferta, risultando addirittura terza in questa statistica, dietro solo a Fanfulla e Imolese. "Servirà mettere il meglio di noi stessi – dice mister Beretti – sappiamo che ci sarà da soffrire, ma faremo di tutto per portare a casa i tre punti". Il Progresso è allenato da Matteo Vullo (ex Arcetana e Fabbrico) e presenta anch’esso diverse assenze, come lo squalificato Biguzzi e gli indisponibili Busi e Ferraresi. Segna molto poco, ma la difesa è complessivamente attenta.

c.l.