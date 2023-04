Lentigione: a Pistoia sarà durissima. La Correggese cerca punti a Sant’Angelo per uscire dalle sabbie mobili

Due difficili trasferte attendono oggi le formazioni reggiane di Serie D che non hanno anticipato a ieri il 14° turno del girone di ritorno: al nuovo orario delle 15, il Lentigione gioca sul campo della Pistoiese, mentre la Correggese è ospite del Forlì. Poi tutte le squadre torneranno in campo giovedì 6.

Lentigione. La squadra di Paolo Beretti è 15ª con 41 punti affiancata dal Mezzolara che ha però già giocato e pareggiato contro il Ravenna. Di contro la Pistoiese, che proveniva dalla Serie C, è capolista con 65 punti dopo la lunga rincorsa che l’ha portata a sorpassare la Giana Erminio. Salendo una sola squadra, è ovvio che la formazione del tecnico Luigi Consonni punti ora al massimo; tra l’altro i toscani arrivano da sette vittorie consecutive e paiono inarrestabili. Nel Lentigione manca lo squalificato Gozzi e gli infortunati Matteo Cortesi, Micheal e Rossi. In panchina torna Lorenzo Staiti, così come Bonetti, visto che la Rappresentativa di Serie D al Torneo di Viareggio è stata eliminata dal Torino. Correggese. Se il Lentigione è tornato ai bordi dei play-out, la squadra di Antonio Soda, nonostante diversi risultati positivi, non riesce ad uscire dalle sabbie mobili ed è quartultima con 34 punti. Oggi sarebbe spareggio play-out a Sant’Angelo (che naviga a 37), ma le sei partite ancora da giocare fanno ben sperare la società biancorossa. Quello odierno è davvero un impegno difficile, perché il Forlì è terzo e in piena zona play-off; inoltre vuole riscattare l’ultima sconfitta patita a Forte dei Marmi e il momento difficile che gli ha portato solo sei punti nelle ultime sei gare. Il bomber dei romagnoli è Lorenzo Caprioni, a quota 10. Nella Correggese, assente lo squalificato Mattia Bassoli, Soda cercherà di imbrigliare la formazione di Mattia Graffiedi che si presenta con alcune assenze importanti, come quelle di Guerra, De Gori e l’influenzato Scalini, ex Lentigione.