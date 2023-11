Lentigione alla prova Forlì: spareggio per l’alta classifica

La dodicesima giornata del girone d’andata campionato di Serie D mette di fronte due formazioni pari in classifica a 18 punti, il Lentigione e il Forlì. In realtà di squadre a 18 che occupano il quinto posto ex aequo (ultimo valido per i play-off) ce ne sono ben cinque, con la differenza reti a metterle in fila partendo dal Carpi, Lentigione, Corticella, Forlì e Pistoiese (dopo il recupero vinto 3 a 1 a Prato in settimana). E quindi lo scontro odierno che si gioca alle 14,30 al Green Immergas Arena di Sorbolo Mezzani è una sorta di "spareggio" per l’alta classifica, pur considerando che mancano ancora tante partite a fine campionato.

Il Lentigione dalla sua ha la cosiddetta classifica della forma che lo vede primo con 12 punti nelle ultime cinque partite e nove nelle ultime tre.

"Proveremo a dare continuità ai nostri risultati positivi – dice mister Paolo Beretti – affrontiamo una squadra formata da individualità molto importanti che ha grandi ambizioni e lavora per essere al vertice. Dobbiamo riuscire ad essere compatti e a saper soffrire ma allo stesso tempo dobbiamo mettere in campo le nostre convinzioni e imporre le nostre giocate. Sarà un match molto interessante da vedere dove si affrontano due squadre in salute. Quello che non voglio vedere è un calo negli ultimi minuti e dunque massima concentrazione sino al fischio finale".

Nel Lentigione manca il lungodegente Pari (in campo con l’anno nuovo), Macchioni e capitan Formato che dovrebbe comunque essere in panchina. Il Forlì è allenato da Mauro Antonioli, subentrato dopo tre giornate a Marco Martini.

Antonioli è stato l’allenatore della Reggio Audace nella stagione 20182019 di Serie D che si chiuse con un play-off perso, ma con il ripescaggio in Serie C. Il Forlì ha in Mario Merlonghi il capocannoniere del campionato, giunto a 7 gol; noto nel reggiano anche il difensore Gabriele Marini, ex Lentigione e Reggio Audace. I romagnoli sono privi di Bonandi, dubbi invece per Rossi e Piva. A Sorbolo Mezzani arbitra Mattia Mirri di Savona (Colella e Crisafulli).

Claudio Lavaggi