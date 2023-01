Lentigione, Correggese, Bagnolese Obiettivo comune: la salvezza

Dopodomani riprende il campionato di Serie D: è anche la prima giornata del girone di ritorno con le tre reggiane che in classifica sono tra le ultime sei, quelle che rischiano di retrocedere (due dirette e due dopo i play-out). Abbiamo posto ai tre direttori sportivi, Alberto Biagini del Lentigione, Andrea Rossetti della Correggese e Michele Vigliotta della Bagnolese, tre identiche domande: si aspettavano di più dalla loro squadra, come escono dal mercato invernale e quale sarà la loro strada verso il fine campionato.

Biagini (Lentigione): "Certo che ci aspettavamo di più, ma quest’anno abbiamo avuto situazioni particolari, a partire dalla conduzione tecnica e i tanti infortuni. Poi chiaramente qualche giocatore non ha dato il rendimento sperato. Dopo le ultime stagioni al top, sapevo che non avremmo lottato per i primi posti, ma non pensavo di lottare in fondo alla classifica. Nel mercato non abbiamo stravolto la squadra, ma crediamo di aver rinforzato l’organico in modo equilibrato. L’obiettivo resta la salvezza, cercare di ridurre al minimo gli errori anche nei dettagli. Di sicuro, restare sempre con i piedi per terra".

Rossetti (Correggese): "Sì, speravamo meglio e riguardo al mercato estivo mi assumo le mie responsabilità, anche se credo che qualche giocatore dovesse comunque dare di più. Abbiamo sostituito Graziani, ma le colpe non erano certamente sue. Soda ci ha chiesto di pedalare a testa bassa sino a dicembre, poi ci ha fatto delle richieste che sul mercato pensiamo di aver esaudito. Forse ci manca una pedina e il mercato ora è aperto per professionisti o svincolati. Per il futuro siamo certi di aver portato aria nuova e speriamo di averci azzeccato sul piano tecnico. Ovviamente l’unico obiettivo è la salvezza, magari evitando i play-out…"

Vigliotta (Bagnolese): "Questa non è Serie D, ma una C2: le avversarie sono fortissime, più dell’anno scorso, per cui noi abbiamo fatto quello che potevamo. Un paio di punti in più potevamo averli, ma anche neopromosse hanno cambiato tanto. Non abbiamo fatto grandi inserimenti nel mercato, il problema è che abbiamo ancora qualche difficoltà a livello di infortunati. La salvezza? Sì, mi basterebbe arrivarci all’ultimo minuto del play-out".

Claudio Lavaggi