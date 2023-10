Lentigione in campo con un giorno d’anticipo. Mancheranno Sabotic e Nappo

Lentigione-Aglianese, gara valida per l’8ª giornata del campionato di Serie D, si giocherà sabato 28 alla Immergas Arena di Sorbolo Mezzani alle 15, anziché domenica alle 14,30. Le due società si sono accordate così, in quanto si torna in campo mercoledì 1 novembre nel turno infrasettimanale (Progresso-Lentigione).

Contro l’Aglianese, sicure le assenze per squalifica di Sabotic e Nappo.

In classifica il Lentigione si è tolto dalla zona play-out (10°) e festeggia ancora il primo posto tra i bomber di Alberto Formato, 6 reti come Mario Merlonghi del Forlì. Intanto domani si gioca il recupero tra Corticella e Victor San Marino, rinviata per gli impegni in nazionale di alcuni giocatori della piccola repubblica del Titano.