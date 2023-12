Lentigione, la partita perfetta. Trafigge tre volte l’Imolese

LENTIGIONE

3

IMOLESE

0

LENTIGIONE (4-3-3): Rizzuto; Martini (Manzotti 28’ st) Nava, Sabotic, Cortesi (Bonetti 46’ st); Grifa, Battistello, Nappo; Nanni (Capiluppi 28’ st), Sala (Bocchialini 33’ st), Montipó (Roma 36’ st). A disp Zovi, Formato, Bocchialini, Turri, Macchioni. All. Beretti.

IMOLESE (3-4-2-1): Adorni; Elefante, Dall’Osso, Ciucci (Diaby 1’ st); Garavini (Konate 18’ st), Sadek (Manes 1’ st) Gulinati Daffe; (Ale 28’ st); Capozzi (Mattiolo 18’ st), Vlahovic; Rizzi. A disp: Nannetti, Georgiev, Gospodinov, Reinero. All. D’Amore.

Reti: Montipò 29’ pt, Nanni 33’ pt, Battistello 22’ st.

Note: ammoniti Sala e mister Beretti.

Pazzesco, il Lentigione infila un’altra vittoria, la sesta consecutiva se sarà confermato l’1 a 0 maturato sul campo del Borgo San Donnino, e scala la classifica sino al secondo posto, a quota 27 e a soli due punti dalla capolista Ravenna.

A lasciarci le penne, questa volta, è un’Imolese che sino ad oggi aveva subito solo due gol in tutte le gare disputate in trasferta e ieri ne ha subiti tre in una volta sola nel rotondo 3 a 0.

Il Lentigione trova il vantaggio al 29’ con Montipó che si gira dentro l’area e batte Adorni.

Al 33’ il raddoppio: Sala serve un assist perfetto per Nanni che insacca in rete.

Lo stesso Nanni ci prova al 36’ con una botta dalla distanza, centrale: poco dopo è ancora lo stesso Nanni che, dopo un ottimo contropiede, non riesce a battere a rete con pericolosità. All’11’ della ripresa è bravo Rizzuto a sventare un potenziale pericolo scaturito da un rimpallo in area.

Al 22’ il Lentigione triplica con il tiro a giro angolato di Battistello che finisce in rete.

Solo al 40’ gli ospiti hanno una vera occasione con Rizzi che mette a lato.

"Partita perfetta – dice mister Beretti – siamo stati superiori all’Imolese, giocando ad alti livelli e della mia squadra mi è piaciuto tutto. In pratica non abbiamo mai rischiato nulla".