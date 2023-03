Lentigione, le proteste dopo il gol della Giana Erminio costano 400 euro di multa e tre giornate a Gozzi

Costa cara l’espulsione del difensore del Lentigione, Simone Gozzi, nella gara persa a Gorgonzola contro la Giana Erminio per 5 a 1. Al 28’ del primo tempo, infatti, il Lentigione aveva fortemente protestato per il presunto fuorigioco di Fumagalli, nell’occasione del gol del 2 a 1. Gozzi è stato squalificato per tre turni per essersi, "a seguito di un provvedimento disciplinare, avvicinato all’arbitro (Muccignato di Pordenone) protestando con atteggiamento intimidatorio e nonostante l’invito ad allontanarsi, reiterava le proteste rivolgendo altresì espressioni irriguardose".

Gozzi salterà la gara col Carpi (193), la trasferta di Pistoia (24) e la gara col Prato (64). Sanzione inoltre di 400 euro al Lentigione, per avere i propri calciatori protestato all’indirizzo dell’arbitro. Tale condotta causava la sospensione della gara per circa 2’, prima di ristabilire l’ordine.