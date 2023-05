Lentigione, l’exploit a Ravenna vale la salvezza

RAVENNA

0

LENTIGIONE

1

RAVENNA: Venturini, Luciani (76’ Vinci), Tabanelli (71’ Capece), Marangon (63’ Melandri), Abbey, Tafa, Guidone, D’Orsi, Lussignoli, Lisi (63’ Ndreca), Grazioli. A disposizione Billi, Fontanelli, Spezzano, Ravaglia, Calandrini. All. Gadda.

LENTIGIONE: Burigana, Iodice, Roma, Agnello, Egharevba, Formato, M. Cortesi M. (65’ Sala), La Vigna (86’ Muro), Sabotic, N. Cortesi (74’ Bertolotti), Rossini. A disposizione Cheli, Lugli, Esposito, Ofoasi, Gozzi, Canrossi. All. Beretti.

Arbitro: Virgilio di Agrigento (Allievi e Liotta).

Rete: 53’ Formato.

Note: ammoniti Lussignoli, N. Cortesi, D’Orsi e Sala.

Il Lentigione vince a Ravenna per 1 a 0 e festeggia la permanenza in Serie D, evitando anche la pericolosa coda dei play-out. Delle quattro a pari punti (48), il Fanfulla ha in assoluto la miglior classifica avulsa, ma alle spalle c’è la formazione di Paolo Beretti che ora può andare in ferie tranquilla.

La settimana non era iniziata bene, visto che la società aveva richiamato sulla panchina Beretti, esonerando Benuzzi che aveva guidato la squadra in due gare. Il tutto aveva portato anche alle dimissioni di Alberto Biagini da direttore sportivo.

Ora però è tutto cancellato e la squadra di Amadei deve resettare davvero tutto in vista della prossima stagione.

Avrebbe voluto disputare un campionato da protagonista e invece si è salvata soltanto all’ultima gara, perché in caso di pareggio il Lentigione sarebbe andato ai play-out.

Ma torniamo alla gara di Ravenna, non facile perché i romagnoli, perdendo, sono rimasti fuori dai play-off per un punto.

Al 9’ ci prova Lussignoli e al 15’ Grazioli, ma i tiri finiscono fuori. Il Lentigione mette la propria firma sulla gara nell’approccio alla ripresa: al 2’ Iodice si accentra e tira; la deviazione produce un angolo che porta a un pericolosissimo colpo di testa di Rossini che viene bloccato sulla linea di porta.

Passano pochi minuti e il Lentigione passa: Rossini mette un pallone tagliato al centro sul quale Formato (19° centro stagionale) in allungo trova la deviazione decisiva.

Al 12’ Burigana salva su Guidone che si presente solo a tu per tu davanti allo specchio della porta. Al 31’ Venturini respinge di piede su Sala dalla breve distanza.

Due minuti dopo La Vigna libera Formato che dal limite dell’area calcia bene nello specchio: Venturini si supera e devia in angolo. Ma il risultato non cambia più e basta un solo sigillo di Formato per poter festeggiare la salvezza e chiudere nel migliore dei modi un campionato complicato.