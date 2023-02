Lentigione, tre punti pesantissimi

LENTIGIONE

1

MEZZOLARA

0

LENTIGIONE: Burigana, Roma (28’ st Lattarulo), Egharevba, Sala (39’ st Muro), Formato, La Vigna (21’ st Agnello), Sabotic (21’ st Rossini), Gozzi, Bertolotti (14’ st N. Cortesi), Bonetti, Rossi. A disp. Cheli, Ofoasi, Micheal, Ferrari. All. Beretti.

MEZZOLARA: Malagoli, Cavina, Gravini, Landi, Fiore, Dall’Osso, Dalmonte(31’ st Benedettini - 40’ st Lombardi), Roselli (9’ st Jassey), D’Este (27’ st Bertani), Bocchialini, Giannini (30’ st Russo). A disp. Wangue, Mari, Montesi, Panzacchi. All. Nesi.

Arbitro: Guitaldi di Rimini (Tragni e Cufari).

Rete: pt 31’ La Vigna.

Note: ammoniti Sabotic, Fiore, Egharevba, Lattarulo, Comastri (vice del Mezzolara, dalla panchina).

Bel successo interno del Lentigione per 1 a 0 sul Mezzolara, grazie a un bel gol del vicecapitano Nicolas La Vigna giunto già nella prima frazione di gioco. Nella ripresa i locali commettono qualche errore di troppo e la gara resta in equilibrio.

Tutto si sblocca alla mezz’ora: una bella manovra avvolgente iniziata da La Vigna finisce proprio sui piedi del centrocampista del Lentigione passando per un delizioso tacco di Rossi che lo libera: La Vigna apre il piatto destro e centra l’angolo alto alla sinistra di Malagoli.

Prima dell’intervallo c’è tempo anche per il Mezzolara per farsi vedere davanti alla porta di casa con due traversoni che sorvolano l’area sotto lo sguardo attento di Burigana. La ripresa inizia subito ad alto ritmo e al 15’ Formato calcia alto un’ottima occasione dal limite dell’area piccola. Poi ci provano Sala, Formato e Rossi, ma il risultato resta inchiodato.

Nicolas La Vigna, suo il gol decisivo: "Sono felicissimo per aver segnato e soprattutto per i nostri tre punti. Credo sia stato un gol di buona fattura, ho cercato il tiro molto angolato dove il loro portiere non potesse arrivare".

"Sono davvero contento – dice mister Paolo Beretti – abbiamo faticato un po’ troppo solo perché non abbiamo realizzato il secondo gol, pur avendo avuto quattro occasioni clamorose. Abbiamo superato qualche problema a centrocampo, perché io ho sei centrocampisti che sarebbero titolari ovunque. Ma ora sotto con il derby di Correggio".

Il Lentigione festeggia anche il suo giovane Simone Bonetti che in settimana ha realizzato il secondo gol del 2 a 1 con la quale la Rappresentativa di Serie D (in vista della Viareggio Cup) ha sconfitto la Primavera dell’Hellas Verona.