Lenz: debutto in casa, ma subito in salita

A soli cinque giorni dall’inizio del campionato di Serie D, ma si sono dovuti attendere ricorsi e controricorsi dalla Serie B a scendere, ecco il calendario del girone D. Il Lentigione, unica rimasta dopo le retrocessioni di Correggese e Bagnolese, gioca domenica alle 15 in casa contro il San Giuliano City, appena retrocessa dalla C e l’inizio non sembra essere favorevole alla squadra di Paolo Beretti.

"Certo, debuttare contro una squadra che proviene dalla C non è il massimo – dice il tecnico rivierasco – e anche il seguito è decisamente impegnativo con la trasferta sul campo del Sant’Angelo, società che ha investito molto".

Poi si fa tutto più tranquillo? "Non mi pare proprio; in ottobre abbiamo Corticella in casa, andiamo a Carpi, riceviamo il Ravenna e dopo la trasferta di Mezzolara riceviamo l’Aglianese. E’ ovvio che non ci sono partite facili, ma io ritengo Carpi, San Giuliano, Aglianese e Ravenna tra le favorite alla promozione e noi ne abbiamo diverse subito, senza dimenticare Prato, Pistoiese e Forlì".

Siete pronti?

"Beh, a settembre non si può essere al cento per cento, però la squadra sta bene, sia fisicamente, sia mentalmente. Non ci sono le aspettative dell’anno scorso, che credo siano state decisive nell’approccio sbagliato, ma gara dopo gara non ci poniamo limiti e non partiamo battuti contro nessuno".

Quindi bene così?

"Questo inizio complicato ci obbligherà a metterci alla prova da subito e a capire il nostro valore. Dovremo essere svegli da subito, questo sì, perché questo è davvero un campionato difficile, con molte squadre che puntano in alto e con città (cinque capoluoghi più San Marino, ndr) molto blasonate".

La prima gara infrasettimanale è mercoledì 1 novembre, poi il 20 dicembre; si tornerà in campo il 7 gennaio 2024, sosta il 17 marzo per il torneo di Viareggio, ma di nuovo in campo domenica 24 e giovedì 28, per poi fermarsi il 31 per le festività pasquali. Si riprende il 7 aprile, poi tutto d’un fiato sino al 5 maggio.

Claudio Lavaggi