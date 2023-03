Lenz, pari con rimpianti per il legno di Bonetti Espulso il trainer Beretti

LENTIGIONE

1

SANT’ANGELO

1

LENTIGIONE: Burigana, Agnello, Egharevba, Sala (34’st Matteo Cortesi), Lattarulo (21’st La Vigna), Formato, Gozzi, Nicolas Cortesi (27’st Iodice), Rossini, Rossi (21’st Roma). A disp.: Cheli, Micheal, Muro, Sabotic, Bertolotti. All.: Beretti

SANT’ANGELO: Nucci, Bigolin, Bugno, Confalonieri, Sia, Caporali, Zazzi (12’st Silla), Gomez, Gobbi (34’st Pesenti), Spaviero (12’st Ekubant), Meloni. A disp.: Ferrara, Benedetti, Baggi, Arpini, Perego, Ngounga. All.: Napolitano

Arbitro: Sassano di Padova

Reti: Nicolas Cortesi (L) al 32’pt, Gobbi (S) al 27’st.

Note: ammoniti Lattarulo e Caporali. Espulso mister Beretti al 28’st per proteste.

Sesto risultato utile di fila per il Lentigione, che non va oltre il pari col Sant’Angelo, compagine che con 36 punti è in zona playout. Il "Lenz" continua a muovere la classifica e con 40 punti ha un +2 sui playout, ed è a -6 dai playoff. Pari giusto, anche se i reggiani erano partiti meglio con una traversa di Bonetti che scheggia la traversa (22’). Il Lentigione continua a premere e trova il gol alla mezz’ora: Agnello crossa, Sala spizza di testa e trova Nicolas Cortesi che, sempre di testa, trova il vantaggio.

Il Lentigione termina il primo tempo meritatamente in vantaggio; nella ripresa parte abbastanza bene, con la difesa ospite che sgombera l’area da una situazione pericolosa (Lattarulo vicino al gol), ma a lungo andare il Sant’Angelo prende campo, soprattutto grazie alla vivacità dei subentrati. Il gol arriva al 72’: Nicolas Cortesi è a terra in attesa del cambio, non concesso nell’immediato dal direttore di gara. Il gioco riprende e il Lentigione non è reattivo: la palla messa in mezzo dal Sant’Angelo trova prima Ekubant, sul quale Burigana si supera, e poi Gobbi non può fallire.

Gli uomini di Beretti sono ora attesi dalla trasferta in casa della capolista Giana Erminio. Così mister Beretti a fine partita: "Abbiamo fatto un buon calcio nel primo tempo, mentre nella ripresa siamo calati anche se abbiamo avuto la palla del 2-0. Loro hanno cambiato modo di stare in campo, e lì i miei ragazzi non mi sono piaciuti. Sono deluso anche per la decisione arbitrale che non ci ha consentito di cambiare Cortesi, infortunato: abbiamo preso gol proprio in quel momento, e così ho preso il primo rosso in carriera…".