Lenz, una giornata di squalifica a Rossi

Società reggiane di Serie D complessivamente buone sotto le feste natalizie. L’unico provvedimento disciplinare riguarda una giornata di squalifica inflitta a Massimiliano Rossi, 25enne centrocampista del Lentigione, per la quinta ammonizione complessiva ricevuta nella gara vinta contro il Ravenna.

Rossi, già in gol in questa stagione con i rivieraschi, salterà dunque la trasferta di Scandicci prevista alla ripresa del campionato l’8 gennaio. In tale data, che coincide anche con la prima giornata del girone di ritorno, saranno in campo anche la Correggese in casa con la capolista Giana e la Bagnolese, impegnata a Sant’Angelo Lodigiano.