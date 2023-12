Leonardo Matera argento tra gli Under 14. Ottima la prova del giovanissimo Tobia Gollini

Leonardo Matera ha conquistato il secondo posto alla prima prova nazionale Under 14 di spada (cat. Giovanissimi). Ma a Ravenna l’Ama Scherma Koala di Reggio ha festeggiato anche Tobia Gollini: l’atleta paralimpico ha gareggiato con un gruppo di coetanei nel torneo integrato organizzato in concomitanza della gara ufficiale.

Si è ripetuta dunque la bella iniziativa voluta dall’Ama Koala la scorsa stagione e sposata dalla Federazione Italiana Scherma. Le norme impediscono agli atleti paralimpici con meno di 14 anni di partecipare alle competizioni. Grazie al torneo, Tobia ha potuto seguire i compagni di sala nella trasferta romagnola e ha gareggiato con gli avversari che con lui si sono seduti in carrozzina.

Nei Giovanissimi (200 atleti della classe 2012) Leonardo Matera è partito con le vittorie in tutti i cinque assalti del girone e il secondo posto nella classifica parziale. Quindi il percorso netto nei sei incontri ad eliminazione diretta fino all’assalto finale perso contro Cuculi per una sola stoccata (10 - 9). Nella stessa categoria erano in gara anche Sergio Cucchi (ventesimo), Giovanni Scapinelli e, nel torneo femminile, Alessio Cerlini, Bianca Carapezzi, Matilde Mossini ed Elisa Mercanti.

Nella categoria Allievi (classe 2010) Emma Ciacci e Chiara Bodini si sono classificate rispettivamente quindicesima e ventesima tra le 150 spadiste iscritte; in gara anche Cecilia Saltarelli, Ylenia Rossi; nel torneo maschile Antonio Migale e Lorenzo Afanasiev. Nella categoria ragazze (classe 2011) il miglior risultato è stato quello di Luna Vanacore (ottava); erano in gara anche Agata Manghi (ventesima), Vittoria Gabbi, Sofia Simonelli, Maria Laura Farinelli e Ginevra Bonfrisco. Tutti nella prima metà della classifica maschile Jacopo Tagliazucchi, Fabio Vezzani, Emanuele Spaggiari e Marco Corradini. Infine i maschietti (classe 2013): in pedana Luca Maioli e Francesco Marchetti. A seguire la squadra degli Under 14 i maestri Massimo Bertacchini, Alessandro Barone, Paolo Togni, Andrea Paterlini e Alberto Petrocca.