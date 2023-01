Lescano divorzia dal Pescara? Goretti monitora la situazione

Una delle situazioni più calde del mercato è quella del centravanti italo-argentino del Pescara (contratto fino al 2024) Facundo Lescano (26 anni, nel gennaio 2015 ha giocato 9’ in A col Torino contro il Milan). Tra le Tanti i club che lo seguono (Padova, Feralpisalò, Crotone, Ascoli in B) con la Reggiana che, per ora, sta monitornado la situazione. Gennaro Palomba, che assiste anche Montalto, è l’agente di Lescano: "Non so se il Pescara abbia avuto contatti coi granata: noi aspettiamo le mosse della dirigenza pescarese che deve chiarire le proprie intenzioni. Per ora non ho parlato con la Reggiana".

Il legame tra il bomber (tra gennaio e giugno 2018 ha lavorato con Diana alla Sicula Leonzio) e il Pescara, infatti, è in bilico. Lescano ha segnato 8 gol in 19 presenze (6 assist). Gli abruzzesi sono terzi nel girone C (39 punti, a -18 dalla capolista Catanzaro), e nelle ultime 7 sono crollati: ben 5 kappao, un pari e una vittoria. Il mister, l’ex granata Alberto Colombo, nelle ultime 4 gare ha escluso per scelta tecnica Lescano: appena 19’. L’attaccante, in un’intervista a Rete8, il 19 dicembre aveva detto: "Non capisco le panchine, anche se ogni allenatore fa scelte, e vanno rispettate. Non accetto, però, quando da fuori dicono che non sono concentrato: ho il focus sul campo". Dopo questo "sfogo" la dirigenza non gli ha ancora parlato. Da qui gli scenari del mercato. Il Padova offre lo scambio con Radrezza più conguaglio; la FeralpiSalò sembra meta non gradita. E la Reggiana? Segue gli sviluppi ma non va dimenticato che il club granata ha 6 attaccanti, e un ulteriore arrivo implicherebbe una partenza (oggi utopia, ma il mercato ha mille strade). Il Pescara ha alte pretese e c’è una concorrenza agguerrita. In ogni caso le antenne del diesse Goretti sono sintonizzate.

Giuseppe Marotta