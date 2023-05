L’Everton fa sul serio

Verso l’epilogo i campionati di volley.

Serie B. L’Ama San Martino, ormai appagata dal sesto posto, perde a San Mauro Pascoli 3 a 1 (2521 2521 2325 2523), in attesa di chiudere sabato le sue fatiche. 19 i punti di Cassandra. Serie B1. La clamorosa vittoria della terzultima Corridonia contro la capolista Bologna complica seriamente le cose alla Tirabassi e Vezzali che riposava. Ora il rischio play-out, contro lo stesso Corridonia, è davvero molto alto.

Serie B2. Bene la Fos Wimore Cvr che con carattere supera la Galaxy Inzani Parma e si salva con un turno di anticipo: finisce 3 a 1 (2518 1925 2523 2522) e le reggiane salgono all’ottavo posto, davanti alla Giusto Spirito Rubierese che perde ad Alseno contro la Conad 3 a 0 (26, 23, 22). Perde male per 3 a 0 anche l’Arbor Interclays dalla Calanca Bologna, già retrocessa, con parziali a 19, 23 e 21.

Play-off C maschile: Vigili del Fuoco Marconi-Riccione Volley 3-2 (2517 2520 1925 2225 1511), la promozione resta difficile.

Play-off C femminile. Everton Volley-Riviera Rimini 3-1 (2522 1825 2523 2520); molto bene le ragazze di Matteo Garuti, in attesa della comunque difficile gara di ritorno in Romagna.