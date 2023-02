L’ex Gallicchio prepara lo scherzetto al Carpi

Due belle partite sono in programma per oggi nella giornata regolare del sesto turno di ritorno del campionato di Serie D: alle 14,30 la Bagnolese ospita l’Athletic Carpi al Fratelli Campari, mentre la Correggese gioca sul campo dello Scandicci. Bagnolese. Terzultima con 25 punti, affronta i carpigiani di Claudio Lazzaretti che occupano la quarta posizione a 38 punti sotto la direzione di Vincenzo Hamza Riahi di Lovere. La parola al… bagnolese più carpigiano dei carpigiano, il tecnico rossoblù Claudio Gallicchio: "E’ vero, abito a Carpi dal 1996, ho giocato nel Carpi e l’anno scorso l’ho pure allenato, ma per me oggi questi discorsi non esistono, perché io oggi sono la Bagnolese". Quale Bagnolese? "I ragazzi stanno bene, il morale è alto, ma se stando a Carpi fossi riuscito a capire qualche segreto dei nostri avversari, beh, non avrei perso neanche la gara d’andata. Siamo ancora in gruppo, ogni partita è difficilissima e in fondo alla classifica fanno tutti punti. A noi mancheranno Calabretti, Savino, lo squalificato Saccani, mentre non è ancora a disposizione l’albanese Fabio Sakaj per problemi di tesseramento. Ci sarà invece il francese Hugues-Kévin Sakoa è pronto".

Il Carpi di Matteo Contini lamenta alcune assenze, ma è macchina da gol, seconda solo all’Aglianese. Segnano in tanti, in particolare Sasa Cicarevic giunto a quota 8 reti. Le biglietterie saranno aperte dalle 13,30.

Correggese. Lo Scandicci di Mirko Taccola è penultimo a 21, la Correggese di mister Antonio Soda è poco sopra, 16ª a 26 e dunque si può parlare di scontro diretto per non retrocedere. I toscani sono in un buon momento, si sono rinforzati con l’arrivo di Braga e Paparusso e vogliono salvarsi, alla Correggese manca lo squalificato Cavallari, mentre rientra Manuzzi. Il nuovo acquisto, il giovane belga Steve Yanken, si è sempre allenato prima dello svincolo e dunque è pronto per andare in campo. Arbitra Liberato Maione di Ercolano.

Le altre partite giocate ieri, oltre al Lentigione, hanno visto il primo successo in campionato del Salsomaggiore allenato dal reggiano Lauro Bonini: Prato-Salsomaggiore 0-1, Ravenna-Crema 1-0 e Corticella-Forlì 2 a 1, quest’ultima non favorevole alle reggiane.

Claudio Lavaggi