L’ex Tondo non si fida: "Temo la voglia di rivalsa"

La sorte non arride alla Conad, impegnata nella volata per mantenere il proprio posto in Serie A2.

Dopo aver affrontato Castellana Grotte, seconda della classe, a cui ha strappato un punto perdendo con un onorevole 3-2, la squadra di Fabio Fanuli si prepara ad affrontare la corazzata Vibo Valentia, prima della classe, che domenica arriverà alle 18 al PalaBigi per fare risultato pieno. All’interno di un roster di altissimo livello come quello della Tonno Callipo, che non ha caso ha sollevato da poco al cielo la quarta Coppa Italia di Serie A2, c’è un gradito ex come Alessandro Tondo: il centrale leccese, classe 1991, ha giocato nella nostra città dal 2011 al 2016, conquistando nel 2014 la promozione alla Serie B1.

Le parole dell’ex. "Cosa significa Reggio per me? La vedo un po’ come la culla del volley, visto che mi ha permesso di crescere tanto, sarà una gara emozionante. Nella città del Tricolore ho vissuto cinque stagioni che porto nel cuore, sarà bello tornare ed incontrare persone a cui ho voluto bene" spiega il diretto interessato.

Tondo, però, non si fida di una Conad terzultima in classifica e reduce da sette sconfitte consecutive. "Temo - sottolinea il giocatore - la voglia di rivalsa dei nostri avversari ed un allenamento di tensione da parte nostra, visto che abbiamo 10 lunghezze di vantaggio sulla seconda posizione, e non dobbiamo correre il rischio di sottovalutare l’impegno. Reggio si sta giocando la salvezza con Lagonegro e, nonostante affrontino la prima della classe, hanno l’obbligo di dover vincere a tutti i costi: da parte nostra è assolutamente vietato abbassare la guardia".

Vibo Valentia, lo ricordiamo, ha vinto sette delle ultime otto uscite e comanda con largo margine sulla coppia composta dalla già citata Castellana e da Santa Croce.

Gli altri ex. Nella sfida emiliano-calabrese ci sono tanti atleti con un passato dall’altra parte della rete: su tutti il tecnico reggiano Fabio Fanuli, alla seconda da capo allenatore, che ha giocato a Vibo dal 2010 al 2012.

Tris di stagioni in Calabria, invece, per il libero Torchia, che ha vestito la maglia della Tonno Callipo dal 2015 al 2018.

Oltre a Tondo, invece, sono due gli ospiti con trascorsi alle nostre latitudini: l’altro centrale Candellaro, che giocò in maglia Edilesse nel 201011 proveniente da Taranto, ed il navigato regista italo-argentino Orduna (201113).