"L’infortunio? Mi ha regalato tanto affetto"

di Francesco Pioppi

La buona notizia è che l’infortunio al perone dello scorso gennaio è ormai alle spalle e sabato, nell’ultima di Supercoppa col Catanzaro, scenderà nuovamente in campo almeno per uno spezzone. Quella ‘cattiva’ è che nel frattempo Lorenzo Libutti ha trovato la fidanzata, per il dispiacere di tutte le mamme reggiane che avrebbero voluto dare la propria figlia in sposa a questo ragazzo straordinario.

Si scherza, ovviamente, ma ogni volta che c’è la possibilità di confrontarsi, il laterale granata dimostra di avere davvero una sensibilità e un’intelligenza fuori dal comune.

Libutti, possiamo finalmente dire che l’attesa è finita?

"È stato un periodo lungo, ma dopo il lavoro impegnativo e attento da parte di tutti siamo riusciti a rientrare con la squadra. Ho fatto gli ultimi due allenamenti interi e anche se ho ancora la protezione, direi che ho risposto bene".

Facciamo un attimo un passo indietro, come ha vissuto gli ultimi quattro mesi da spettatore?

"Ci sono state tante emozioni contrastanti. All’inizio è stato difficile da accettare, ma poi devo dire che si è trasformato in uno dei periodi più belli ed emozionanti della mia vita. Sono sempre stato vicino ai ragazzi, ma vederli ‘da fuori’ da un’altra prospettiva, mi ha dato modo di sentire ancora di più l’affetto delle persone che mi circondano. Insomma l’infortunio è stata quasi una cosa ‘bella’…".

Una lunga cavalcata conclusa con l’apoteosi di Olbia, come ha vissuto quei momenti indimenticabili per la storia del club?

"Sono stati bellissimi anche se subito non sono riuscito ad entrare in campo con la squadra perché la sicurezza mi aveva scambiato per un tifoso… Sapete mi sono fermato un attimo a parlare con alcuni ultras dell’Olbia che mi chiedevano delle informazioni e ho perso l’attimo giusto. Dopo poco però mi hanno fatto entrare ed è stato tutto risolto: una gioia incredibile!". Gli infortuni o comunque i momenti negativi spesso rivelano davvero chi sono le persone più affidabili, c’è qualcuno che le è stato particolarmente vicino?

"Mamma e papà sono saliti subito qui nei primi 10 giorni dopo l’infortunio, ma sono state tantissime le persone che mi sono state vicino e che non mi sarei neanche immaginato. Giacomo (Giovannini, sponsorizzazioni e consulenza storia club, ndr) mi ha portato il Parmigiano, tanti compagni di squadra sono stati fondamentali per me, con chiamate o messaggi, mi mandavano i vocali i bimbi di Sciaudone per incoraggiarmi. Tanti passavano da casa a trovarmi: Paolo Rozzio alla mattina mi portava il caffè macchiato, ma anche Fausto (Rossi, ndr) c’era sempre e idem Varela che mi dava un passaggio in auto tutti i giorni: dirgli grazie è troppo poco".

E da quanto abbiamo capito attraverso i suoi social, in questo periodo è arrivata anche un’altra persona importante nella sua vita…Le va di parlarne?

"Sì ho conosciuto una ragazza che mi è stata vicino, io sono piuttosto inesperto in materia e allora all’inizio ho chiesto consigli a Fausto e Paolo su dove portarla a mangiare la pizza. Il primo appuntamento però stava per saltare perché al pomeriggio avevamo perso con l’Ancona e mi sono detto: non me la sento. Poi Rozzio, che ha guardato la partita con me, mi ha obbligato: mi ha detto che dovevo farmi bello e andare senza fare storie (sorride, ndr)".

Come si chiama la sua dolcè metà?

"Dina. Sono felice dai, sembra che stia andando tutto bene". Oltre all’amore anche la stima di una persona di successo come Romano Amadei che l’ha eletto a simbolo di questa squadra, senza nascondere di avere un debole per lei…Che effetto le fa?

"Non l’avevo letto, me l’hanno segnalato i ragazzi del bar in cui vado a fare colazione… Subito pensavo avessero sbagliato calciatore, davvero, non so se mi merito tutta questa fiducia, ma di sicuro farò di tutto per ripagare questa considerazione nei mie confronti".