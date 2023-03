L’Inter affida a Catellani il suo settore giovanile L’ex bomber granata sostituirà Samaden

Un reggiano doc all’Inter. Parliamo di Andrea Catellani (nella foto a fianco), ex bimbo prodigio in maglia granata, che dopo aver appeso gli scarpini al chiodo si è trasformato in un dirigente di altissimo livello e dal prossimo primo di luglio, come avevamo già preannunciato, diventerà il nuovo responsabile del settore giovanile neroazzuro. 35 anni, esame da direttore sportivo già superato con il massimo dei voti, ‘Cate’ ha dimostrato tutto il suo valore prima all’Entella, poi al Chievo e infine alla Spal dove ha costruito il gruppo che lo scorso giugno ha vinto uno storico scudetto nella categoria Under 18. Adesso l’occasione che vale una carriera, al posto dell’uscente Roberto Samaden.