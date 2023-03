L’Inter vuole affidare i suoi giovani a Catellani

Un fuoriclasse dentro al campo di gioco e dietro la scrivania. La parabola dell’ex ‘bimbo prodigio’ Andrea Catellani continua ad essere costellata di successi e soddisfazioni personali anche come dirigente. Dopo l’esperienza in qualità di responsabile del settore giovanile della Spal, con cui ha centrato uno storico scudetto al primo ‘colpo’ nella categoria Under 18, ‘Cate’ adesso è il candidato più forte e autorevole per raccogliere il testimone di Roberto Samaden all’Inter, nel medesimo ruolo. Il manager reggiano, 35 anni il prossimo 26 maggio, appese gli scarpini al chiodo nel luglio 2017 dopo che gli fu riscontrata un’aritmia cardiaca che gli impedì di proseguire l’attività professionistica ad alto livello. Senza essersi mai pianto addosso nemmeno un secondo per un sogno interrotto così precocemente, Catellani si è subito messo al lavoro e con la lungimiranza che lo contraddistingue ha immediatamente progettato e disegnato i contorni della sua ‘seconda vita’. Prima scout con la Virtus Entella e poi, l’anno successivo, responsabile della Primavera e del settore giovanile del Chievo Verona, il tutto mentre superava l’esame da direttore sportivo con il massimo dei voti (110 e lode). Un’escalation che ha dapprima attirato l’interesse della Spal di Joe Tacopina e poi, negli ultimi giorni, quello dell’Inter che avrebbe già incontrato l’ex attaccante della Reggiana in occasione della trasferta di Champions League ad Oporto. Una notizia che arriva a poche settimane di distanza dalla voce che lo avrebbe visto vicinissimo al Modena, sempre in qualità di responsabile del settore giovanile, a conferma della grande considerazione di cui gode il nostro conterraneo. Se non ci saranno colpi di scena toccherà quindi a lui scovare i futuri campioncini per l’Internazionale di Milano. Francesco Pioppi