L’Italia di Messori non ha rivali. La squadra passa alla Division A

Trionfo della nazionale azzurra di calcio amputati, che ad Annecy, in Francia, nei giorni scorsi ha vinto la Nations League Division B, passando nella Division A.

Un successo, quello ottenuto in finale contro la Francia dopo il "bottino pieno" nelle gare precedenti, che coinvolge anche il capitano del team, Francesco Messori, di Correggio.

"E’ stata una gioia indescrivibile.

Non potevamo chiedere di più. Penso che sia iniziato un nuovo ciclo, con tanti innesti. Quest’estate – racconta Francesco – ci siamo allenati molto bene per arrivare pronti all’appuntamento. Il gruppo è stata la nostra arma in più. Amore e passione che tutti noi abbiamo per questo sport sono la spinta necessaria per raggiungere questo grande risultato".

"La vittoria – dice l’atleta correggese – la voglio dedicare al mister, allo staff, a chi lavora ogni giorno per noi senza chiedere nulla in cambio…

E ai miei fantastici compagni di squadra".