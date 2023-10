ll Montecchio ha due nuove formazioni giovanili: sono le prime squadre femminili della sua storia

Il progetto ‘calcio in rosa’ del Montecchio inizia a dare i suoi frutti. E così quest’anno la società della val d’Enza ha schierato ufficialmente le prime due squadre femminili della propria sessantennale storia. Si tratta delle Allieve (nate negli anni 2009 e 2010) assieme alle Under 13 (dal 2011 al 2013) - iscritte al campionato del centro sportivo – che lo scorso week-end sono scese in campo rispettivamente contro il Pgs Smile (roboante vittoria per 6-2) e il Langhirano (sconfitta 5-2). Il progetto come detto è iniziato l’anno scorso con 13 atlete di varie età che però giocavano assieme ai ragazzi: quest’anno con l’aumento delle tesserate (oltre 20) il Montecchio ha potuto iscrivere due squadre, in attesa di aumentare ancor di più i numeri già dalla prossima stagione.

"Ci stiamo evolvendo bene – ha ribadito Rossana Marin, responsabile del settore femminile -. Certo è nato tutto da poco e dobbiamo ancora costruire molto, ma ciò che stiamo vedendo ci fa capire che siamo sulla buona strada e quindi continueremo a dare tutto. Peraltro le due squadre si seguono a vicenda e vivono quest’avventura all’unisono, allenandosi insieme". Le giovani calciatrici giallorosse sono allenate da mister Raffale Caruso, e hanno ricevuto anche l’importante sponsorizzazione del distaccamento montecchiese dell’Klaas All Italy, azienda che produce gru e piattaforme.