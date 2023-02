Lo spadista Schmitt è di bronzo

E’ stato quello di Nicholas Schmitt il risultato top conquistato dal gruppo master dell’Ama Koala, che a Terni ha affrontato la 4ª prova nazionale del torneo riservato agli over 24. Lo spadista reggiano ha migliorato il risultato della gara di Ciserano (6° posto) ed è salito sul 3° gradino del podio della categoria 3. Una grande soddisfazione per il club di via Melato, che ha festeggiato anche il 5° posto di Fabrizia Alessandrini e il 7° di Cecilia Salvioli (Cat.2). Tutte vittorie per Schimitt nella fase a gironi, poi la prima diretta superata 10–4 con Lombardo (Roma). Quindi il 10-9 su Bettica (Milano) e il 10-6 con Allievi (Milano). Combattuti i quarti, vinti con Serangeli (Roma) 10-9. Stop in semifinale (10-6) con Monteforte (Cosenza). Nella graduatoria nazionale master, l’Ama si piazza 11ª sulle 192 società iscritte. A Terni in pedana anche Caterina Franchi (8ª in fioretto), Paola Lanza, Luigi Leoncini Bartoli, Stefano De Conti, Denis Antonioli.