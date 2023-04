Lo ’Zini’ è del Fiorenzuola Regia fuori in semifinale

E’ il Fiorenzuola ad aggiudicarsi l’edizione numero 34 del Memorial Zini, torneo riservato alla categoria Allievi andato in scena nel week end pasquale a Rubiera dopo 3 anni di stop forzato causa Covid, con 12 partecipanti ai nastri di partenza.

La squadra piacentina si è aggiudicata una finale sempre in bilico contro i lombardi dell’Ausonia, che in semifinale avevano avuto ragione della Reggiana, imponendosi 6-5 dopo i calci di rigore dopo il 2-2 dei tempi regolamentari, con vantaggio dei futuri campioni al 3’ con Massari e pari di Ibrahim al 18’, prima del botta e risposta a parti invertite nella ripresa con reti di Zucchelli e Oduro. Nei tiri dagli 11 metri, invece, la squadra di Araldi non si fa tradire dall’emozione, mentre dall’altra parte Celiberti calcia a lato e Calo si fa respingere la sfera da Bernardi: è Ibraj, al quarto penalty, a regalare l’ambito trofeo ai compagni.

Reggiana. Fuori in semifinale, come detto, l’Under 16 della Reggiana, uscita prima dal proprio raggruppamento eliminatorio con una vittoria ed un pareggio. Dopo aver debuttato col 4-1 al Carpi (reti di Amura, Ognibene, Bartoli e Bertolini), i granata si sono giocati il pass per le fasi finali coi padroni di casa della Rubierese, che avevano battuto 3-0 i modenesi: il derby reggiano si è concluso 0-0, promuovendo la Regia tra le prime 4 grazie al maggior numero di reti segnate. In semifinale, con l’Ausonia, la Reggiana è passata in vantaggio con Battaglia, per poi arrendersi all’uno-due mortifero nel giro di una manciata di minuti di Lombardo.