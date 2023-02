L’Olbia ferma la Virtus Entella Il Cesena prova a salire a meno 1

Derby emiliano per il Cesena, che prova per poco più di 24 ore a portarsi a -1 dalla Reggiana. Alle 14,30, infatti, i bianco-neri fanno visita ad una Imolese penultima in classifica e reduce dall’esonero di mister Anastasi (in panchina il vice Sintini). Sfida da tripla a Pontedera, dove arriva la Carrarese, mentre l’Ancona vuole proseguire la risalita sbancando Fermo. La Recanatese fa visita alla Lucchese, mentre sono pesanti i punti in palio ad Alessandria, dove arriva il San Donato Tavarnelle; a Siena c’è la Torres, a Pesaro la Vis ospita il Rimini mentre il Fiorenzuola va a Montevarchi. Nell’anticipo la Virtus Entella non va oltre l’1-1 sul campo dell’Olbia: dopo il vantaggio ligure di Merkaj (nella foto con Guiebre) al 24’, i sardi impattano a 20’ dalla fine con Travaglini.

Classifica: Reggiana 58, Cesena 54, Virtus Entella 53, Ancona 48, Gubbio 43, Pontedera (-1) 41, Siena e Carrarese 39, Lucchese e Rimini 36, Fiorenzuola 35, Fermana 32, Torres 29, Vis Pesaro (-1) 27, Recanatese 26, San Donato Tavarnelle 25, Alessandria e Olbia 24, Imolese 20, Aquila Montevarchi 18.