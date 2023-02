L’OR affronta il team del momento Casalgrandese chiamata al riscatto

Pericolo Mattagnanese (30) per l’OR Reggio Emilia (45). La formazione cittadina, capolista del campionato di Serie B, è impegnata alle 16 nella trasferta toscana di Borgo San Lorenzo, dove affronta probabilmente la squadra più in forma del torneo: i padroni di casa, infatti, sono reduci da 7 vittorie di fila che li hanno portati fino al quinto posto della graduatoria e vogliono approfittare del match con la prima della classe per continuare a volare.

Di tutt’altro avviso, ovviamente, sono Edinho e compagni che, dopo l’8-1 interno al Pontedera, puntano ad incrementare il +8 sulla quarta piazza per proseguire nella fuga verso la promozione in A2. Ai piedi del podio c’è la Sangiovannese (37), ospite alle 15 di una Real Casalgrandese (13) altalenante ma chiamata davanti al pubblico di casa a riscattare il kappao di misura rimediato a Sant’Agata: gli ospiti non sono imbattibili, come hanno dimostrato nel recente passato perdendo qualche punto di troppo, ma serve una Real concreta e determinata. In Serie C2 turno casalingo per il Futsal Guastalla (13), reduce dalla brutta sconfitta di Lizzano con L’Eclisse: nella Bassa arriva alle 15 il Cus Mo.Re (17), terzo della classe, e l’obiettivo dei rosso-blu è quello di rimanere a +6 sulla zona playout.

Posticipo. In Serie C1 torna in campo dopo il turno di riposo il Bagnolo calcio a 5 (31), che ha visto ridursi a sole 3 lunghezze il vantaggio sul Forlì, secondo della classe. Alle 16, in via Anna Franck, c’è una sfida dal coefficiente di difficoltà notevole, quella con il Futsal Sassuolo (27) dell’ex Antonietti. Per mantenere la vetta, al cospetto della terza forza del torneo, servirà una prova importante.