L’OR chiude sul campo dell’Aposa Bologna

L’OR Reggio Emilia (68) chiude alle 16 sul campo dell’Aposa Bologna (14) la sua splendida cavalcata. Già certa da tempo della vittoria del campionato e della promozione in A2, la formazione granata punta a centrare sul campo della penultima della classe il successo numero 23 in 26 partite, mettendo il punto esclamativo a un’annata straordinaria, che l’ha vista trionfare anche in Coppa Italia. Alla stessa ora, al PalaKeope, la Real Casalgrandese (21) saluta il pubblico amico contro il BFC 1909 (61), secondo e certo del pass per il piano superiore: i ceramici hanno blindato con anticipo la salvezza e cercano la prestazione di prestigio al cospetto di una delle big del torneo.

Domani alle 16 si conclude anche la Serie A2 femminile e per il Bagnolo calcio a 5 (23) occorre ancora lottare per evitare i playout: reduce dalle sconfitte con Pero ed L84, la formazione giallonera riceve una diretta rivale come Corticella (23) e ha bisogno di un pari per confermarsi in categoria.