L’OR conferma il giovane Arduini

Alessandro Arduini è il quarto confermato in casa OR Reggio Emilia. Arrivato lo scorso anno dopo una parentesi importante ai bolognesi del Fossolo, il classe 1998 ha confermato le sue doti con una partenza "diesel" per poi aumentare col passare dei mesi i giri del motore: "Alessandro ha disputato una Final Eight di Coppa Italia di alto livello, con 2 reti, confermandosi uno dei giovani più interessanti non solo a livello regionale ma nell’intero panorama nazionale della categoria" spiega il presidente Giuseppe Sagaria. Per il numero 12, oltre ai 2 centri che hanno contributo alla vittoria in Coppa, le presenze nell’ultimo, vittorioso torneo di Serie B sono state 23, con 17 reti all’attivo.

In Serie B la Real Casalgrandese ha piazzato un poker di conferme, cominciando a dar forma all’organico che agli ordini di Nunzio Checa parteciperà per la seconda stagione di fila alla categoria: dopo Riccardo Rapacchietta restano in rosso-blu il laterale Mario Marzano, Simone Giordano, per finire coi portieri Andrea Venturi e Marcello Garrapa.