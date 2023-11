L’OR decisa alla scalata, obiettivo secondo posto

OR Reggio Emilia (7) a caccia del secondo posto. Nella sesta giornata di Serie A2, la formazione granata viaggia alla volta di San Lazzaro di Savena, dove alle 18 affronta i padroni di casa del BFC 1909 (10), che dividono la piazza d’onore con l’Unicusano Futsal Ternana, caduta all’Arena Sport sette giorni fa. Mister Margini recupera Mazzariol, reduce dalla squalifica, dall’altra parte occhio all’ex Guandeline, uno dei punti di forza della squadra allenata dall’ex Reggiana C5 Carobbi.

In Serie B seconda trasferta toscana consecutiva dopo la vittoria di giovedì a Fucecchio per il Bagnolo calcio a 5 (9), che gioca alle 15,30 sul campo della Mattagnanese (6), reduce anch’essa da un recupero infrasettimanale; al PalaKeope, invece, la Real Casalgrandese (4) va a caccia di riscatto dopo la sconfitta con la capolista Prato, ospitando il Sant’Agata: per la squadra di Checa sono in palio punti importanti per uscire dalla zona calda.

In Serie C2 si chiude il girone d’andata: alle 15 il Futsal Shqiponja (19), secondo a -2 dalla vetta, ospita a Castelnovo Sotto i modenesi del Team Nonantola (12); alle 16, invece, trasferta bolognese per il Futsal Guastalla (18), che prova a riscattare la sconfitta rimediata nel derby facendo visita al Molinella (6).

d.r.