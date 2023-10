L’OR non riesce a fermare la corsa della Dozzese

L’OR Reggio Emilia (3) non riesce nell’impresa di fermare la corazzata Dozzese (9). All’Arena Sport i granata cadono 3-2 nella terza giornata di Serie A2, andando sotto di due reti nel primo tempo, per poi provare a riaprirla a 5’ dalla fine con Fation Halitjaha (foto); gli ospiti tornano a +2 con Drago, inutile la prima rete stagionale di Ruggiero.

In Serie B primo hurrà per il Bagnolo (3), che sbanca 5-2 il campo di un Boca Livorno (6) che finora aveva sempre vinto, trascinato dalle reti di Muto (2), Marra, Arbnor Halitjaha e Avino. Stop casalingo per una Real Casalgrandese (1) che cade 5-2 sotto i colpi del Futsal Pontedera (6): al PalaKeope non bastano le reti di Checa e Marzano per evitare il secondo stop di fila ai rosso-blu, attualmente ultimi in compagnia del Sant’Agata.

In Serie C2 il Futsal Guastalla (15) continua la propria marcia al vertice superando 5-1 in trasferta il fanalino Bondanello (0), trascinato dalle doppiette di Verona e Muraca, mentre a completare lo score è Esposito: i rosso-blu proseguono a braccetto con la Pro Patria San Felice, mentre al terzo posto, distante 2 lunghezze, c’è un Futsal Shqiponja (13) che si riscatta immediatamente travolgendo 7-1 a Castelnovo Sotto L’Eclisse (4): la tripletta di Kabashi apre la strada, poi chiudono i conti Geraci (2), Nocera e Zojzi.