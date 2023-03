L’OR sfida Fucecchio con vista A2 Real vuole fare l’impresa a Prato

Appuntamento casalingo

per l’OR Reggio Emilia (55), che punta a fare un altro passo verso la Serie A2.

All’Arena Sport, alle 17, arrivano i toscani della Vigor Fucecchio (21) che vogliono fare lo sgambetto ad una capolista che, con 10 lunghezze di vantaggio sul quarto posto a 6 turni dalla fine, può davvero dare un’altra spallata al discorso promozione, confermandosi imbattuta tra le mura amiche.

Alle 15, invece, trasferta sul campo del Prato (35) per la Real Casalgrandese (18): la squadra di Grossi, dopo lo splendido 8-1 rifilato nel derby all’Aposa, vuole proseguire nella sua serie positiva, anche se di fronte ha un quintetto che arriva da 4 vittorie consecutive e vuole blindare il quinto posto.

Domani alle 11, peraltro, Real (15) e OR (44) si affrontano nel derby Under 19 nazionale: l’appuntamento è per le 11 alla palestra delle scuole elementari di Casalgrande.

Serie C1 – Dopo aver festeggiato il salto di categoria 7 giorni fa, vincendo sul campo del Montale, il Bagnolo (43) riceve il meritato applauso sul campo di casa: alle 16, infatti, il pubblico di fede giallo-nera è chiamato a salutare i propri beniamini nel match coi piacentini del Baraccaluga (28), squadra allenata dal reggiano Tagliavini in cerca di un posto nei playoff.

Serie A2 donne – Nel

pomeriggio domenicale, alle 17, va a caccia del terzo risultato utile consecutivo in A2 femminile il Bagnolo calcio a 5 (16): le ragazze di Nobile, che con la vittoria interna con l’Hurricane sono a +1 sulla zona playout, fanno visita alla San Marino Academy (27), sesta della classe e decisa a giocarsi le ultime chances di accesso ai playoff.