L’OR travolge Pontedera, male la Casalgrandese

OR Reggio Emilia (45) inarrestabile. La formazione granata travolge in casa Pontedera (24) nella terza giornata di ritorno di Serie B e mantiene la vetta con 6 lunghezze di vantaggio sul Grosseto. All’Arena Sport non c’è partita: Mazzariol domina la scena con un poker, guidando i compagni al 4-1 di metà partita. Nella ripresa la squadra di Margini (foto) non si ferma e chiude sull’8-1: completano lo score Ruggiero, i baby Lafif e Caffari, oltre a un capolavoro di Edinho.

Sconfitta esterna, invece, per una Real Casalgrandese (13) che non riesce a trovare continuità di risultati. La sfida tutta emiliana sul campo del Sant’Agata (16), una sorta di platonico spareggio per l’undicesima piazza, vede i rosso-blu cadere 3-2 in una gara dove, dopo il 2-0 in favore dei bolognesi alla fine del primo tempo, gli ospiti riescono a riaprire i giochi nella ripresa grazie a Raiola e Marzano, senza tuttavia riuscire a strappare punti. Tra i padroni di casa è decisiva la doppietta di Quaquarelli.

Serie C1. Turno di riposo per il Bagnolo, che mantiene il comando del girone anche senza giocare. Il Forlì, che regola 6-2 il Parma, sale però a 3 lunghezze dalla squadra di Barozzi, che domenica tornerà in campo per la quarta di ritorno ricevendo la visita del Sassuolo.

Serie C2. Brutta sconfitta esterna per il Futsal Guastalla (13) nella seconda giornata di ritorno. I rosso-blu, a Lizzano in Belvedere, cedono 7-3 di fronte a L’Eclisse, ex penultima forza del raggruppamento, e non riescono a dare continuità alla bella vittoria di sabato scorso contro la capolista Crevalcore.