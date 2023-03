L’OR va a caccia della Coppa Italia

Comincia alle 20,45 l’avventura dell’OR Reggio Emilia nelle Final Eight della Coppa Italia di Serie B. Al PalaSavelli di Porto San Giorgio, infatti, la squadra di Margini affronta nei quarti di finale i padroni di casa del Recanati, terzi in campionato nel loro girone alle spalle di Russi e Dozzese, oltre che difesa meno battuta con 46 reti in 19 gare. La squadra cittadina, al di là del fattore campo sfavorevole, ha numeri decisamente migliori: con il successo 7-1 di sabato contro la Vigor Fucecchio la promozione in A2 è ad un passo, visto che manca una sola vittoria per ottenere in largo anticipo la matematica, frutto di 19 vittorie in 21 gare, un passo insostenibile per qualsiasi avversaria. Certo, in gara secca (in caso di parità si andrà ai supplementari ed eventualmente ai calci di rigore), i pronostici valgono il tempo che trovano: di certo conterà molto l’aspetto mentale, per approcciare al meglio l’incontro. La vincente affronterà domani in semifinale una tra MGM 2000 e Tombesi Ortona, che si affronteranno alle 18,30; gli altri due quarti odierni sono Olympia Rovereto-Cioli Ariccia (14) e Ecosistem Lamezia-Sammichele (16,15).