L’OR vince il campionato

L’OR Reggio Emilia (65) completa una stagione perfetta vincendo il campionato di Serie B con due giornate d’anticipo. Dopo aver conquistato due settimane or sono la promozione matematica, i granata chiudono i giochi per il primo posto superando 6-2 a Campi Bisenzio i toscani dell’Arpi Nova (21), travolti da un inizio di ripresa impressionante degli uomini di Margini: nel primo tempo Hamza risponde all’iniziale vantaggio ospite di Mazzariol, ma nei primi 3’ della ripresa Valtin Halitjaha (2) e Ruggiero colpiscono 3 volte, indirizzando la sfida. Nel proseguo lo stesso Valtin Halitjaha, che trova così la tripletta personale, e Arduini rifiniscono il punteggio. Sconfitta interna, invece, per la Real Casalgrandese (21) che già da tempo ha messo in cassaforte la salvezza: la squadra ceramica non sfigura al cospetto di una Mattagnanese (42) che voleva blindare il proprio posto nei playoff, ma è costretta alla resa col punteggio di 2-0.

SERIE C2 – Futsal Guastalla sconfitto 7-3 in casa dal Ponte Rodoni nel primo turno dei playoff di Serie C2, ma la società rosso-blu ha inoltrato ricorso a fine gara contro la posizione di un giocatore avversario, che era squalificato. Si attendono quindi notizie dal giudice sportivo per sapere se la cavalcata dei rosso-blu (a segno con doppietta di Muraca e singola di Grillo) potrà proseguire.