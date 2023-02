L’Or vola alla Final Eight

OR REGGIO EMILIA: Guennounna, Khelifa, Edinho, Giardino, Lafif, Halitjaha V., Caffarri, Arduini, Ruggiero, Halitjaha F., Mazzariol, Aquilini. All. Margini.

BFC BOLOGNA FUTSAL 1909: Silvagni, Guandeline, De Vecchis, Pritoni, Revert Cortes, Spada, Ansaloni, Cavina, Giampaolo, Romano, Beltrami, Anselmo. All. Carobbi.

Arbitri: Lodi di Crema e D’Aquino di Catania (Crono: Cino di Modena).

Reti: pt 5’42“ Guandeline (B), 9’25“ Mazzariol (OR); st 4’15“ e 12’31“ Mazzariol (OR), 15’44“ Ruggiero (OR), 16’00“ Mazzariol (OR).

Note: primo tempo 1-1; ammoniti Pritoni, Guandeline, Cavina e Arduini.

Il pokerissimo rifilato in rimonta al BFC 1909 vale all’OR Reggio Emilia una storica qualificazione alle Final Eight della Coppa Italia di Serie B.

I granata, sempre vittoriosi in casa in stagione, vanno sotto in apertura con un gol dell’ex Guandeline, per poi rimettere le cose in equilibrio grazie all’1-1 di Mazzariol, in rete dopo un lancio dalle retrovie di Edinho; il brasiliano trova i gol che valgono l’allungo ad inizio ripresa.

Bologna prova a ricorrere al portiere di movimento ma viene battuta altre due volte nel giro di pochi secondi da Ruggiero e dal gol del poker dello scatenato Mazzariol.