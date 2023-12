Lorenzo Bocchi (Albinea) è invincibile. Suo il torneo Futures di Limassol

Successo per Lorenzo Bocchi nel torneo Futures di Limassol (15mila dollari di montepremi). Il tennista del Circolo Tennis Albinea, reduce dalla salvezza nella Serie A2 maschile a squadre col suo club, ha esordito nel tabellone principale col 6-0, 6-2 al padrone di casa Photos Photiades, per poi rischiare non poco nel turno successivo con l’altro cipriota Petros Chrysochos, piegato solo al tie-break del terzo set col punteggio di 6-3, 4-6, 7-6. Nei quarti di finale un altro successo in tre set col greco Demetris Azoides (7-5, 3-6, 6-0), mentre in semifinale Bocchi ha regolato con autorità l’olandese Daniel De Jonge col punteggio di 6-1, 6-4. Nel match decisivo, infine, un’altra battaglia con l’inglese Millen Hurrion, che ha vinto il primo parziale col punteggio di 6-4; la replica è arrivata col 7-5 del secondo set, prima del parziale decisivo chiuso sul 6-4 del tennista albinetano.