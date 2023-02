Lorenzo Montanari e Mario Odinelli vincitori nelle gare del week end

L’ultimo fine settimana di febbraio del golf reggiano si è aperto al Golf Matilde con la gara Cuoa master promossa da Golf Monkey. Il campo si è presentato in ottime condizioni e i giocatori ne hanno approfittato registrando ottimi punteggi. Lorenzo Montanari ha vinto completando le 18 buche da campionato in 77 colpi, cinque oltre il par. In prima categoria Paolo Angelini (40) ha dominato lasciando a sei lunghezze Cristian Monari. In seconda avvincente testa a testa tra Max Fornaciari (42), vincitore, e Giovanni Baroni, secondo a una sola lunghezza. Sprint all’ultimo colpo Anche in terza categoria nella quale Veronica Farioli (44), autrice del miglior punteggio netto assoluto, a sorpassato Giovanna Sassi (43). Premi speciali a Italina Cerioli (38) e Andrea Fava (41), rispettivamente migliori lady e senior.

Domenica al Golf Santo Stefano era in programma una tappa del Salumi Veroni Challenge (nella foto il gruppo dei premiati). Ha vinto Mario Odinelli con 74 colpi. Il meteo ha condizionato il gioco e i risultati. Federico Lina (32), Roberto Valentini (34) e Tienno Schiatti (35) si sono imposti nelle tre categorie nette seguiti rispettivamente da Maurizio Tagliafierro (25), Massimo Roberto (34) e Vanni Pivetti (34). Miglior senior Paolo Giavazzi (34), lady Marina Zappettini (23).

Andrea Ronchi