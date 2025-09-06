A 13 anni vince oro e argento in azzurro: “Amo i cavalli, mi alleno tutti i giorni”

Reggio Emilia, 6 settembre 2025 – Sulle orme del reggiano Arnaldo Bologni, che ha partecipato a due Olimpiadi, Barcellona 1992 e Atlanta 1996, vincendo il Gran Premio Piazza di Siena nel 1994, e tuttora possiede una scuderia in quel di Campagnola, o magari addirittura dei fratelli Raimondo e Piero d’Inzeo, che dai Giochi tornarono medagliati? È un po’ presto per dirlo, ma quel che è certo è che a Reggio sta crescendo un talento cristallino dell’equitazione e del salto a ostacoli in particolare.

Si chiama Lorenzo Spaggiari, ha 13 anni, frequenta le medie nell’istituto “Fermi-Manzoni” e da quest’estate è entrato in pianta stabile nel giro della Nazionale Children, con la quale ha vinto a Zurigo la Nation Cup di categoria a squadre, oltre ad ottenere la medaglia d’argento nel concorso individuale e risultare unico tra gli azzurrini a effettuare un percorso netto, ovvero senza alcun errore. Anche in virtù di queste brillanti prestazioni è stato poi convocato per la finale europea della Jumping Nation Cup, in calendario a Lier, in Belgio, tra il 17 e il 21 settembre.

Al suo attivo la partecipazione a varie gare nazionali e internazionali, tra cui la nota kermesse di Piazza di Siena a Roma e il memorial Dalla Chiesa a Bologna.

A dargli i primi input verso l’equitazione è stato il nonno, Roberto Ferrari, appassionato di cavalli e salto a ostacoli.

Ma le doti da cavallerizzo di Lorenzo si sono evidenziate ben presto. Attualmente si allena alla scuderia di Federico Formentini a Mancasale, lui stesso provetto cavaliere di salto a ostacoli.

Lorenzo, quando è nata la passione per l’equitazione?

“Amo i cavalli da sempre. Ricordo che avevo due o tre anni e portavo carote e mele ad alcuni che stavano dietro casa nostra. La passione vera e propria è scattata nel 2020, quando durante le vacanze in montagna ho iniziato a frequentare un piccolo maneggio. Tornato a casa ho detto ai miei che mi sarebbe piaciuto fare questo sport: ho cominciato a frequentare i corsi del Cere e a novembre dello stesso anno ho fatti i primi salti con i pony del circolo”.

La prima gara?

“Ai campionati regionali a Cervia, giugno 2021, ho saltato 30 centimetri con il pony della scuola, Robin Hood, e nonostante una caduta sull’ultimo salto, sono arrivato decimo e ho portato a casa la mia prima coccarda”.

Quanto ti alleni?

“Tutti i giorni, per circa un paio d’ore, perché i cavalli devono muoversi quotidianamente. Si fa molto lavoro in piano, si salta due o tre volte la settimana e due giorni prima delle gare. Per prepararle al meglio spesso si fanno training presso altre scuderie per variare percorsi e campi di allenamento”.

Come si conciliano scuola, allenamenti e gare?

“È sicuramente impegnativo, soprattutto stare al passo col programma a causa delle assenze. Lo sport però mi ha aiutato a organizzarmi, e col supporto dei miei insegnanti e dei compagni, riesco a gestire attività sportiva e studio, ottenendo anche buoni risultati. Mi rimane poco tempo libero per gli amici. Diciamo che il mio divertimento è andare a cavallo e vivere la vita di scuderia”.

Quanti cavalli possiedi?

“Due al momento: Ilot Blue Van Wegen, un castrone di 12 anni con cui sono molto in sintonia; abbiamo già raggiunto ottimi risultati insieme e possiamo ancora crescere. L’altro è un cavallo giovane, di 8 anni. Stiamo lavorando già molto con lui insieme al mio istruttore, Federico Formentini, e a tutto il team di scuderia per fargli prendere fiducia e creare il binomio col cavaliere. Presto inizieremo a saltare un po’ più in alto dopo qualche gara su ostacoli bassi”.

Quali sono state le tue maggiori soddisfazioni?

“I risultati degli ultimi mesi con la partecipazione alle gare Csio Children (i Concorsi ufficiali internazionali di salto a ostacoli, ndr). Abbiamo superato percorsi con difficoltà tecniche e altezze discrete, per la prima volta anche gli ostacoli fino a 135 centimetri, con ottimi risultati. La soddisfazione più grande però è stata l’ultima tappa europea della Nation Cup a Zurigo dove, per la prima volta, ho indossato la giacca azzurra della nazionale di categoria. Abbiamo vinto l’oro a squadre e io l’argento individuale. Rappresentare l’Italia mi ha reso orgoglioso”.

Il tuo sogno?

“Diventare un cavaliere professionista”.