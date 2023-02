L’orgoglio della Bagnolese contro la qualità del ’Lenz’

di Claudio Lavaggi

Davvero poco pullman, oggi, nona giornata del girone di ritorno, per le tre formazioni reggiane del campionato di Serie D, visto che in casa giocano Lentigione e Correggese e che la Bagnolese, per arrivare a Sorbolo Mezzani, ha soli 25 chilometri. entrambe le gare si giocano alle 14,30. Ma non sono tre partite dall’esito scontato, anche se obiettivamente il fattore campo, numeri alla mano molto importante per Lenz e Correggese, arride alle squadre di casa. derby. all’andata vinse il Lentigione per 2 a 1 ed era la prima partita di mister Paolo Beretti, la scorsa stagione sulla panchina della Bagnolese (nella foto Salvatore Ferrara) per una parte del girone di ritorno. "Noi cerchiamo continuità – dice Beretti – anche se conosco bene i miei avversari e so che formano la squadra che meglio incarna i concetti di determinazione, sacrificio e fame. in particolare hanno una difesa molto forte e da parte nostra dobbiamo essere pronti ad affrontare una gara di alti toni agonistici". In effetti i rivieraschi (al 13° posto ex aequo con 33 punti e oggi fuori dai play-out) sono molto determinati in casa, ma la Bagnolese, in trasferta, ha la quinta difesa del campionato, fatto non così scontato per una squadra che è terzultima a 26 punti. "Loro hanno singoli fortissimi – ribatte Claudio Gallicchio, mister della Bagnolese – a partire dal bomber Formato, noi cercheremo di rispondere con il collettivo e con la solita partita di grande orgoglio". Il Lentigione (nella foto a destra Escosa Egharevbasi) si presenta al completo e dunque anche con gli ex Formato, Micheal e Nicolas Cortesi, alla Bagnolese manca lo squalificato Riccelli, ma rientra Vezzani da due giornate di squalifica. Arbitra Marco Loreto di Terni.

Correggese. Ha colto ben 12 punti nelle ultime sei gare, ma non è ancora uscita dal pantano dei play-out, essendo quartultima con 31 punti, zona calda in cui è invece a sorpresa entrato il Prato (che recupera la sua gara col Giana Erminio mercoledì 22 a partire dal 32° minuto). L’avversario di oggi, il Crema, è 12° a 34 punti, ha il bomber del campionato in Giorgio Recino (16), ma anche Madiotto a 7 gol è giocatore di ottima tecnica individuale.

All’andata finì 5 a 1, ma il Crema versione trasferta è ben differente da quello casalingo. Di contro la Correggese al Borelli sta ottenendo molti risultati positivi e di recente ha trovato i suoi equilibri. La squadra lombarda è allenata dall’argentino Gustavo Aragolaza e sarà priva dello squalificato Ricozzi, mentre alla Correggese manca Galli, a sua volta appiedato per un turno dal giudice sportivo. Arbitra Gabriele Zangara di Catanzaro.