"Loro hanno il secondo miglior attacco, la chiave per vincere sta nella nostra difesa"

Quello di stasera sarà davvero un bel banco di prova per tutti, coach Dragan Sakota compreso. Il tecnico serbo, ufficializzato lunedì 5 dicembre al posto di Max Menetti, ha finalmente potuto lavorare con un minimo di continuità sull’assetto della squadra e - anche se non ci attendiamo miracoli - è comunque ovvio pretendere qualche segnale sia dal punto di vista tecnico-tattico che emotivo. È lo stesso veterano slavo a spiegare quali siano gli obbiettivi da raggiungere in campo, a partire dalla difesa che dovrà raddoppiare intensità e concentrazione.

"Affrontiamo la squadra che vanta il secondo miglior attacco dell’intera Serie A, quindi la sfida di domani (oggi, ndr) sarà in primis un esame importante per la nostra difesa - spiega Dragan Sakota -. La chiave per vincere sta tutta lì: dovremo fare una buona prova nella nostra metà campo, perchè non possiamo pensare di spuntarla concedendo loro i quasi 89 punti che realizzano di media a partita. Detto questo, per quel che ci riguarda ogni partita deve rappresentare per noi un’opportunità di riscatto e di migliorare la nostra situazione. Non importa se affronteremo delle squadre con una classifica nettamente migliore della nostra, se vogliamo salvarci dobbiamo trovare il modo di fare punti anche contro delle ‘big’ del campionato, per quanto possa essere difficile".

Il focus è quello corretto, perché a partire da stasera ci sono ancora 18 ‘finali’ per chiudere la stagione e dare un senso diverso al campionato. Tutte da affrontare con un furore agonistico che ancora non abbiamo visto in nessuna delle precedenti 12 gare di campionato (2 vinte e 10 perse…).

Paternicò, Paglialunga e Pepponi sono i tre arbitri designati per dirigere la sfida contro Pesaro che - lo ricordiamo - verrà trasmessa su Eleven Sports ed Eurosport 2.

Dopo l’impegno con la Carpegna Prosciutto, la Pallacanestro Reggiana ospiterà poi la Dinamo Sassari (domenica 8 gennaio alle 17,30, diretta su DMax e Eleven) e poi andrà a Trento (domenica 15 gennaio alle 18,30) per chiudere il girone d’andata.

Nessun calcolo da fare: occorre ‘solo’ tanta voglia di lottare e di lasciare ogni goccia di sudore sul parquet perché a questo punto il cuore conta molto di più della tecnica. Circa il doppio. Gli alibi sono finiti, serve una reazione forte e chiara da parte di tutti.

Francesco Pioppi