L’ottavo hurrà consecutivo riporta la Bmr in vetta alla classifica

L’ottava vittoria consecutiva riporta la Bmr Basket 2000 (20) in vetta alla classifica. L’84-57 casalingo contro l’Olimpia Castello (14), quinta forza del torneo, permette agli uomini di Diacci di approfittare del passo falso del Bologna Basket 2016, peraltro prossimo avversario, contro Fidenza e di andare a formare un terzetto in vetta con felsinei e parmensi. Netta la vittoria del quintetto bianco-rosso-blu, che peraltro deve recuperare il match con Castel Guelfo: al PalaRegnani i padroni di casa concedono solo 19 punti nel primo tempo agli avversari, contro 50 segnati, e riescono così a gestire senza affanni il punteggio nella ripresa: è Merlo il miglior realizzatore con 19 punti, in doppia cifra anche Dias (14), Aguzzoli (13), Sakalas (12) e capitan Magni (11).

Ritorna il sorriso anche in casa E80 Group Castelnovo Monti (12), che regola in volata 80-70 l’SG Fortitudo (12) e l’aggancia al sesto posto della graduatoria: sotto di 9 lunghezze nel corso del terzo periodo, gli appenninici riescono a tornare sotto trascinati da un immenso Parma Benfenati (20), che realizza i liberi del pareggio a 34" dalla fine e il canestro del successo ad una manciata di secondi dalla sirena. Rinviata a data da destinarsi, CMP Global Basket (6)-Dilplast Clevertech Montecchio (12).